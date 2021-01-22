بالصور.. مدير أمن طبرق الجديد يتسلم مهام منصبه

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 22 يناير 2021, 12:02 صباحا
من مراسم التسليم والتسلم في مديرية أمن طبرق. (الإنترنت)

تسلم مدير أمن طبرق الجديد العميد خالد البسطة صباح الخميس مهام عمله من مدير الأمن السابق العميد جادالمولى السنيني.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مراسم التسليم والتسلم جرت في أجواء سادها الهدوء والرضا وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة.

وسلمت اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم وشناف كافة الإجراءات المتعلقة بمديرية أمن طبرق، وفق مدير المكتب الذي أضاف: إن مدير أمن طبرق الجديد وعد بتقديم كل جهده لتأمين مدينة طبرق وضواحيها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين يرد على اتهامات نافالني بامتلاك بوتين قصرًا هائلًا على ضفاف البحر ...
دولى
رونالدو بعد التتويج بالسوبر الإيطالي: سعيد جدا بلقبي الرابع.. هذا هو يوفنتوس ...
رياضة عالمية
توضيح من «تعليم الوفاق» بشأن امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي
ليبيا
بايدن يتسلم الحقيبة النووية وسط إجراءات استثنائية للمرة الأولى في تاريخ أميركا
دولى
رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا
ليبيا
بايدن يصدر أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية ...
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
سلطنة المسماري تبين تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية
ليبيا
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفات صحية مفيدة بالزنجبيل