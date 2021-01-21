مصلحة الإحصاء والتعداد: 6.9 مليون نسمة إجمالي سكان ليبيا العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 09:55 مساء
شعار مصلحة الإحصاء والتعداد. (الإنترنت)

أعلنت مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية أن إجمالي عدد السكان في مختلف مناطق البلاد العام الماضي بلغ نحو 6 ملايين و931 ألفا و61 نسمة. 

وحسب بيانات صادرة عن المصلحة، الخميس، فقد جاءت طرابلس في صدارة المناطق ذات الكثافة السكانية في البلاد، مسجلة مليوناً و293 ألفا و16 نسمة، بنسبة 18.6% من عدد السكان.

وحلت بنغازي في المركز الثاني من حيث أعداد السكان، بواقع 807 آلاف و255 نسمة، بنسبة 11.6% من أعداد السكان. أما المنطقة الأقل كثافة في البلاد فكانت بلدية غات، إذ سجلت 27.675 ألف نسمة، بنسبة 0.4% من إجمالي عدد السكان.

وأحصت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد 22 مدينة في تقدير السكان الليبيين حسب المناطق للعام الماضي، وبلغ عدد سكان سبها العام الماضي 153 ألفا و454 نسمة، بنسبة 2.2%.

تقدير السكان الليبيين حسب المناطق للعام الماضي. (مصلحة التعداد والإحصاء)
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