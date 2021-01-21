حفتر يبحث مع رئيس الاستخبارات الإيطالية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

لقاء المشير خليفة حفتر مع رئيس الاستخبارات الإيطالية، 21 يناير 2021، (القيادة العامة)

بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جنارو فيكيوني؛ تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، والتعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشارت القيادة العامة، في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن زيارة فيكيوني والوفد المرافق له اليوم الخميس، تأتي تنفيذا للمحادثات التي جرت بين حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في بنغازي في وقت سابق.

وأكد الوفد الإيطالي دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا والعملية السياسية؛ تمهيدا لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكدين دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتوحيد المؤسسات في ليبيا، والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأثنى حفتر على جهود إيطاليا «للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، وفي دعم استقراره سياسيا واقتصاديا».

وفي 7 ديسمبر الماضي، توجه كونتي ووزير خارجيته لويغي دي مايو إلى بنغازي في زيارة خاطفة، أسفرت عن إطلاق الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في المدينة.