حفتر يبحث مع رئيس الاستخبارات الإيطالية مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 11:29 صباحا
لقاء المشير خليفة حفتر مع رئيس الاستخبارات الإيطالية، 21 يناير 2021، (القيادة العامة)

بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جنارو فيكيوني؛ تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا، والتعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشارت القيادة العامة، في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن زيارة فيكيوني والوفد المرافق له اليوم الخميس، تأتي تنفيذا للمحادثات التي جرت بين حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في بنغازي في وقت سابق.

وأكد الوفد الإيطالي دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا والعملية السياسية؛ تمهيدا لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، مؤكدين دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتوحيد المؤسسات في ليبيا، والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأثنى حفتر على جهود إيطاليا «للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، وفي دعم استقراره سياسيا واقتصاديا».

وفي 7 ديسمبر الماضي، توجه كونتي ووزير خارجيته لويغي دي مايو إلى بنغازي في زيارة خاطفة، أسفرت عن إطلاق الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له ...
دولى
مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
ليبيا
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
البعثة الأممية تعلن تفاصيل الحوار الرقمي بين وليامز وألف مشارك ليبي
ليبيا
الكبير يرد على السراج بشأن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير «كورونا» على الدماغ يذهل العلماء