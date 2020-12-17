المشير حفتر يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 ديسمبر 2020, 04:48 مساء
لقاء المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، صباح اليوم الخميس، في مدينة بنغازي رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته، لويجي دي مايو وعددا من المسؤولين الإيطاليين.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المشير حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي جرى خلاله «التطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالحوار السياسي ومجرياته إضافةً لآخر الأحداث المتعلقة بملف الدولة الليبية على الساحة الدولية».

وأضافت أن «القائد العام أثنى خلال هذا اللقاء على دور الحكومة الإيطالية وما تبذله في دعم سبل حل الأزمة الليبية»، وذلك دون الإشارة إلى قضية الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي منذ سبتمبر الماضي.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي انتقادات حادة واتهامات بالفشل من قبل أحزاب المعارضة الإيطالية بسبب قضية الصيادين الصقليين المحتجزين منذ مطلع سبتمبر الماضي في مدينة بنغازي على خلفية الصيد في المياه الليبية.

مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
لقاء المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
لقاء المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
مراسم استقبال رئيس الوزراء الإيطالي من قبل القيادة العامة في بنغازي. الخميس 17 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)
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