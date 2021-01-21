إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق

صورة لمدينة طبرق. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «106» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وفي بيانها رقم «105»، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الجمعة، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء.

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي. وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.