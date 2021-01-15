طبرق تسجل 3 إصابات بـ«كورونا» جديدة وشفاء 5 حالات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 10:16 صباحا
أعضاء اللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «105» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

يذكر أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق أحصى 91 إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 42 حالة شفاء، وتسع حالات وفاة جراء الوباء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وحتى 31 ديسمبر، تم تسجيل 325 حالة إصابة بالفيروس في طبرق، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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