اكتشاف 4 إصابات بـ«كورونا» في درنة خلال 6 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 09:45 صباحا
أحد الكوادر الطبية بمركز الرصد في درنة، (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة اكتشاف أربع إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية خلال الفترة من يوم الخميس الماضي وحتى أمس الثلاثاء.

ورصدت أولى تلك الحالات في المركز الخميس، بعد إجراء مسحة لها، في حين تبين سلبية ثماني عينات أخرى، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ثم سجل المركز حالة ثانية خلال نفس المدة، واكتشفت أخرى عبر الفريق الطبي في مستشفى الوحدة بدرنة، أما الحالة الأخيرة فهي من مدينة القبة، وقد أحيلت إلى مركز العزل المنصورة.

وأعلن مركزالرصد شروعه في تنظيم جولات ميدانية إلى المدارس التي تعمل، وأيضا المقفلة، وذلك للوقوف على جاهزيتها، وتقييمها من ناحية الإجراءات الاحترازية المتخذة، التي ستتخذ للحد من انتشار الوباء.

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