السفير الألماني يرحب بـ«التقدم المحرز في غلق مراكز المهاجرين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 08:49 صباحا
لقاء السفير الألماني ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، 19 يناير 2021، (حساب السفير على تويتر)

رحب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا بـ«التقدم المحرز في إغلاق مراكز» إيواء المهاجرين على طول الساحل.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العقيد المبروك عبدالحفيظ، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وتابع أوفتشا: «ناقشنا أيضا الحاجة إلى حلول دائمة قائمة على الحقوق للاجئين والمهاجرين، وقدمنا ​​الدعم المستمر».

ويوم الإثنين الماضي، التقى أوفتشا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية، حيث أكدا «أهمية وجود قوى أمنية موحدة ومدربة ومجهزة بشكل احترافي».

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