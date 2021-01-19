السفير الألماني: ناقشت مع معيتيق أهمية التوصل إلى سلطة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 09:27 صباحا
لقاء معيتيق والسفير الألماني، 18 يناير 2021، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

ناقش السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق «أهمية اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي على سلطة تنفيذية موحدة، يتبعها انتقال سلسل للحكومة».

وقال أوفتشا إن اللقاء تناول أيضا «تعزيز التعاون التجاري»، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وجرى الاجتماع أمس الإثنين، حيث أشار بيان سابق لإدارة التواصل في حكومة الوفاق إلى تناوله استئناف عمل الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية ومشروعات التنمية، وأيضًا آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

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