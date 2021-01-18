سفير إيطاليا يعرض تدريب بلاده موظفي هيئة البحث عن المفقودين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 09:57 صباحا
لقاء وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق مع سفير إيطاليا، 17 يناير 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عرض السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي غريمالدي، تقديم بلاده برنامج تدريب فني لموظفي الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، يعقد في الأول من فبراير المقبل، عبر برامج التواصل عن بعد.

كما قدم غريمالدي مقترحًا بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، خلال لقائه أمس الأحد، وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمود خليفة التليسي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية في إطار اجتماعات اللجنة الفنية الاقتصادية المشتركة الليبية - الإيطالية، التي عُـقدت في شهر ديسمبر الماضي، وحرص البلدان على الشروع في تنفيذ ما اُتفق عليه وفق جدول زمني محدد، خاصة تنفيذ القطاع الرابع لمشروع الطريق «امساعد - رأس اجدير»، وأيضًا تسوية مستحقات الشركات الإيطالية.

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