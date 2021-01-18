4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 08:22 صباحا
فريق الرصد بالبيضاء داخل دار مسنين سجلت فيه إصابة بفيروس كورونا، 10 ديسمبر 2020، (صفحة الفريق على فيسبوك)


أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات اشتباه.

واستقبل المركز أمس الأحد 92 مترددًا موزعين بواقع 63 من داخل مدينة البيضاء بين مسافرين وزائرين للكشف الطبي، و29 من خارج المدينة، حسب نشرة المركز اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

وحسب النشرة، فقد تم إرسال عدد، لم تحدده، من المسحات الأنفية للكشف عن فيروس «كورونا» إلى مختبرات ومعامل التحاليل، وفي انتظار نتائجها.

واكتُشفت 1071 إصابة جديدة بالفيروس في ليبيا، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن يوم السبت الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتقال عشرات الشبان في تونس بعد اندلاع مواجهات مع الشرطة ليلا
دولى
ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لأول مرة.. فريق نيبالي ينجح في تسلق «الجبل المتوحش» شتاءً
منوعات
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» نزلة برد عادية.. علماء يرسمون مستقبل الفيروس التاجي