السراج يطالب المصرف المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الدقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 05:33 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. (أرشيفية: الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مصرف ليبيا المركزي بضرورة الإسراع في مباشرة فتح الاعتمادات المستندية ومنح الأهمية والأولوية لاستيراد مادة الدقيق بما يكفي احتياجات السوق الليبية، وفق رسالة وجهها إلى محافظ المصرف اليوم الأحد.

ونبه السراج في رسالته التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» إلى أن الحكومة قد تجد «نفسها مضطرة للتدخل لحماية حياة المواطن وسلامة واستقرار الأمن والسلم الاجتماعي باستخدام الرصيد المتاح للحكومة طرف المصرف الليبي الخارجي لتوفير هذه السلعة».

وقال السراج: «إن النقص الشديد في مادة الدقيق، التي أوشك مخزونها على الانتهاء ينذر بدخول البلاد في أزمة غذائية، ومرجع ذلك لعدم الدقة في تقدير الأولويات والاحتياجات من قبل المصرف المركزي عند فتح الاعتمادات».

وأشار إلى أن «آخر اعتماد فُتح لهذه المادة شهر أغسطس 2020»، وذلك «على الرغم من محدودية القيمة التي تخصص لاستيراد الدقيق في مقابل المبالغ الضخمة التي تخص غيرها من السلع، التي لا تمثل ذات الأهمية بالنسبة لحياة المواطن».

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «أن استمرار الحال على ما هو عليه يمثل تهديدًا لحياة المواطن الليبي، ويشكل خطرًا على الأمن والسلم الاجتماعي، وينبئ بما لا يحمد عقباه» .

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