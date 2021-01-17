الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية.. وانخفاض اليورو والاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 02:43 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد ووصل إلى 4.47 دينار، بعد أن سجل 4.46 دينار في  آخر تعاملات رسمية، الخميس الماضي، حسب مصرف ليبيا المركزي.

في المقابل، هبط متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.40 دينار من 5.42 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.07 دينار من 6.08 دينار، حسب جدول العملات الذي نشره المصرف على موقع الرسمي اليوم، علما بأن المصرف لا ينشر أسعار الصرف يومي الجمعة والسبت. 

وانخفض كذلك سعر صرف الدينار التونسي إلى 1.64 من 1.65 دينار ليبي المسجلة في تعاملات الخميس، والأمر ذاته بالنسبة إلى الليرة التركية التي تراجعت إلى 0.59 من 0.60 دينار.

جدول بأسعار العملات المنشورة على مصرف ليبيا المركزي، 17 يناير 2021 (المصرف).
جدول بأسعار العملات المنشورة على مصرف ليبيا المركزي، 17 يناير 2021 (المصرف ).
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