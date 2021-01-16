28 % نسبة المشاركة بالانتخابات البلدية في صبراتة و25% في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 10:30 مساء
ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المحلية بصبراتة، (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، السبت، نسبة المشاركين في الانتخابات البلدية في صبراتة وتاجوراء التي انطلقت صباح اليوم وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وبلغت نسبة التصويت في انتخابات المجلس البلدي صبراتة 28% موزعة بواقع 27% من النساء و73% من الرجال، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة المركزية بموقع «فيسبوك».

- بدء الاقتراع في الانتخابات البلدية بصبراتة وتاجوراء

في حين بلغت نسبة التصويت في انتخابات المجلس البلدي تاجوراء 25%، توزعت بواقع 79% من الرجال و21% من النساء.

وفتحت مراكز الاقتراع في كل من بلديتي صبراتة وتاجوراء أبوابها أمام الناخبين بداية من التاسعة صباح اليوم السبت من أجل التصويت في الانتخابات المحلية، وأغلقت في السابعة مساءً.

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