بلدية طبرق تبدأ ترميم وصيانة الأرصفة وسط المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 16 يناير 2021, 03:50 مساء
بلدية طبرق تبدأ في مشروع ترميم وصيانة الأرصفة بوسط المدينة, (بوابة الوسط)

بدأت بلدية طبرق في مشروع ترميم وصيانة الأرصفة وسط المدينة من ضمن المشاريع التي أطلقتها بلدية طبرق للعام 2021.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن مشروع صيانة وترميم الأرصفة وسط المدينة، جاء ضمن المشاريع المقترحة للعام 2021، التي قدمها مكتب المشروعات بالبلدية لرئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، موضحا أن الساحات والأرصفة المستهدفة هي أمام المسجد العتيق وأمام مكتب الجوازات وأمام وبجانب الكوبري وسط المدينة.

وأضاف المكتب أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، يريد أن يستفيد من الإيرادات المحلية والضرائب لصرفها على المشاريع الصغرى والمتوسطة كتزيين الساحات والطرق والاهتمام بها وتشغيل الإنارة بالشوارع ووضع اللوحات الدعائية المهمة وغيرها، مساهمة منه في تنمية المدينة.

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