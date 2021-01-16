«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من الخمس إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى طبرق، موضحا أن التحذير بدايته من التاسعة صباح اليوم السبت، وينتهي عند الثانية عشر غدا الأحد بالتوقيت العالمي.

كما حذر من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة الى قوية على الساحل الممتد من الخمس الى بنغازي وتكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية شرقية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها مابين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين 3.00 و3.75 مترا.

ومن المتوقع أن تكون هذه الحالة الجوية امتداد لمنخفض جوي بقيمة «HPA 1011 » يؤثر على ساحل الجبل الأخضر، ويتحرك إلى الشمال الشرقي.

قبل ذلك، توقع المركز احتمال سقوط أمطار على غالب مناطق شمال ليبيا اليوم، خصوصا على مناطق الشمال الشرقي، مضيفا أن هذه الأمطار ستصحبها خلايا من السحب الرعدية، فيما يتوقع أن تهب رياح غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.