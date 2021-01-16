«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من الخمس إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 12:22 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى طبرق، موضحا أن التحذير بدايته من التاسعة صباح اليوم السبت، وينتهي عند الثانية عشر غدا الأحد بالتوقيت العالمي.

كما حذر من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة الى قوية على الساحل الممتد من الخمس الى بنغازي وتكون جنوبية غربية تتحول الى شمالية شرقية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها مابين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين 3.00 و3.75 مترا.

ومن المتوقع أن تكون هذه الحالة الجوية امتداد لمنخفض جوي بقيمة «HPA 1011 » يؤثر على ساحل الجبل الأخضر، ويتحرك إلى الشمال الشرقي.

قبل ذلك، توقع المركز احتمال سقوط أمطار على غالب مناطق شمال ليبيا اليوم، خصوصا على مناطق الشمال الشرقي، مضيفا أن هذه الأمطار ستصحبها خلايا من السحب الرعدية، فيما يتوقع أن تهب رياح غربية نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئياً الى كليا بالسحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على طول الساحل، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها ما بــين 15 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 و3.75 مترا.
- البحر قليل الاضطراب الى مضطرب اليوم على الساحل الممتد من الخمس الى سرت.
-  درجة حرارة سطح البحر 17 درجة.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئياً إلى كلياً بالسحب مع سقوط أمطار جيدة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح غربية إلى شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية اليوم على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، وسرعتها ما بين 10 و25 عقدة، تصل اليوم إلى 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.50 و3.75 مترا.
- البحر قليل الاضطراب الى مضطرب، ودرجة حرارة سطح البحر 18 درجة.
- الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة أثناء سقوط المطر.

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