أعيان وادي جارف يطالبون بلدية سرت بإخلاء مدارس المنطقة

مقر بلدية سرت (أرشيفية: الإنترنت).

طالب أعيان ووجهاء ومديرو المدارس في وادي جارف، إحدى ضواحى سرت، البلدية بوضع حل عاجل بشأن إخلاء المدارس بالمنطقة من شاغليها، لاستئناف الدراسة المتوقفة منذ شهور.

وقال أحد الأعيان، إبراهيم اطبيقة، لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الطلاب بمراحل التعليم الأساسي والثانوي «حرموا منذ شهور من الدراسة والتعليم بحجة إشغال المدارس وعدم جاهزيتها».

وأشار إلى أن شباب وادي جارف سينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح المدارس واستئناف الدراسة بها الأسبوع المقبل.

ولفت إلى معاناة المنطقة من تدني مستوى الخدمات خصوصا الاتصالات الهاتفية والإنترنت، إلى جانب ارتفاع أسعار رغيف الخبز واللحوم، ونقص غاز الطهي والوقود.

وتقع منطقة وادي جارف على بعد نحو 30 كم غرب مركز سرت.