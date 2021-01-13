المسماري: القيادة العامة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 10:00 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «القيادة العامة تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب» ستكون قادرة على التصدي لأي خروقات أمنية في المناطق والمدن الليبية؛ لأنها ستكون مدربة على أعلى المستويات، مؤكدًا أن القيادة العامة تدعم أي حوار «ليبي - ليبي داخل البلاد».

وأكد المسماري أن القيادة العامة «ليس تخصصها الحوار السياسي أو الاقتصادي»، لكنها ترحب بـ«أي حوار ليبي - ليبي داخل البلاد» وإنما تخصصها هو «حوار البنادق ضد الإرهابيين والمجرمين».

وأضاف أن «القيادة العامة لديها استراتيجية تعمل عليها الآن، وهي تدريب وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب تدريبًا راقيًّا جدًّا على يد خبرات في هذا المجال  على مستوى عالٍ لتكون قادرة على مجابهة الانفلات الأمني على الأراضي الليبية في أي ساعة وأي مكان»، مؤكدًا أن هذه الوحدات ستكون مجهزة بأسلحة خاصة بخلاف القوات البرية أو البحرية أو الجوية.

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