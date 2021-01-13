عقيلة يبحث مع رئيس «الشيوخ» الفرنسي الأوضاع في ليبيا

لقاء عقيلة مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، 13 يناير 2021، (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه الأوضاع في ليبيا والتعاون الثنائي بين الطرفين، والتواصل على مستوى رئاستي المجلس واللجان النوعية بما يخدم مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة عقيلة إلى مقر «الشيوخ» الفرنسي في باريس، حيث أجرى جولة تضمنت حضوره جزءا من الجلسة العامة به، حسب بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وقدم عقيلة الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا على «انشغاله بالشأن الليبي، ودعمه الحل السياسي وصولا إلى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة عن طريق الحوار، ودعم وقف إطلاق النار، والحفاظ على سيادة ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها».

عقيلة خلال زيارته مقر مجلس الشيوخ الفرنسي

مؤتمر صحفي مشترك لعقيلة مع رئيس مجلس الشيوخ