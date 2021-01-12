الجزائر وجنوب أفريقيا تطالبان الاتحاد الأفريقي بتكثيف مشاركته في أطوار الحوار الليبي

بوقادوم خلال لقاءه وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا، ناليدي باندور. (وكالة الأنباء الجزائرية)

دعت الجزائر وجنوب أفريقيا في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي إلى تكثيف حضورها لضمان أن تكون عملية التسوية السياسية في أيدي الليبيين.

وبحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، خلال لقاءه وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في العاصمة بريتوريا، أخر التطورات في ليبيا، بما فيها العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، حسبما ذكره بيان مشترك بمناسبة زيارة عمل يجريها رئيس الدبلوماسية الجزائرية لجنوب أفريقيا.

وشدد البلدان على ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي من خلال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا، بـ«تكثيف مشاركته لضمان عملية سياسية يقودها الليبيون بما يحفظ وحدة وسلامة البلاد، ووضع حدا للتدخل الأجنبي»، يضيف المصدر.

واستعرض الوزيرين وجهات النظر حول قضايا متعلقة بالسلام والأمن في القارة الأفريقية، لاسيما الوضع في ليبيا ومالي، والصحراء الغربية.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي رحب يوم 23 أكتوبر باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ووصفه بأنه «خطوة مهمة نحو إسكات المدافع في أفريقيا»، مهنئا «جميع الموقعين على الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم»."

وقال رئيس جنوب أفريقيا في بيان إن الاتفاق وإنفاذه ومراقبته هو خطوة أولى حاسمة في خلق ظروف مواتية لتحقيق سلام دائم في ليبيا.