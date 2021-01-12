صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 12 يناير 2021, 05:36 مساء
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

باشرت الشركة المكلفة من قبل القيادة العامة أعمال تطوير وصيانة مهبط طيران الإسعاف السريع بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا.

وقال أحد مشرفي الشركة لـ«بوابة الوسط» إن أعمال تطوير وصيانة مهبط طيران الإسعاف السريع بالمستشفى تشمل تركيب السياج وأعمال النظافة والتخطيط للمكان المخصص لهبوط الطيران الطبي، الذي يسهم في نقل المرضى والحالات الطارئة من مختلف المناطق والمواقع المجاورة، التي تستدعي تقديم الخدمات الطبية لها بالمستشفى.

وتنفذ أعمال تطوير وصيانة مهبط طيران الإسعاف السريع شركة «جسر البحر المتوسط القابضة» المكلفة من قبل القيادة العامة بصيانة عدد من الأقسام الطبية والمرافق الخدمية بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا.

صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
صيانة مهبط طيران الإسعاف بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
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