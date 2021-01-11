الثني يصدر تعليماته بالإسراع في صيانة محطة تحلية مياه سوسة بعد توقفها عن العمل

اجتماع الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، المهندس عوض الدرسي. (الحكومة الموقتة)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الإثنين، تعليماته للشروع الفوري في صيانة محطة تحلية مياه سوسة بعد توقفها عن العمل، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية، المهندس عوض الدرسي.

وقالت الحكومة الموقتة إن الثني أكد خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التعاقد على صيانة المحطة كونها توقفت تماما عن العمل».

وأضافت أن الثني اطلع خلال الاجتماع على أعمال الصيانة في كافة مصادر المياه بكافة البلديات، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الصيانات اللازمة لمختلف البلديات في أسرع وقت.