على متن طائرة «أجنحة الشام».. «الصحة العالمية» تعلن وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 07:32 مساء
طائرة أجنحة الشام السورية التي نقلت المساعدات الطبية من دبي. (منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا)

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من المنظمة إلى مطار بنينا في بنغازي خلال اليومين الماضيين، وكان لافتا أن الشحنة وصلت على متن طائرة تابعة لشركة «أجنحة الشام» التي وضعتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات منذ ديسمبر العام 2016.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا عبر صفحته على «فيسبوك» إن المنظمة «تستمر في تقديم المساعدات الطبية للشعب الليبي. وخلال اليومين الماضيين وصلت دفعة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من المنظمة إلى مطار بينيا الدولي في بنغازي بوزن 17 طن تقريباً، وذلك من مستودعات منظمة الصحة العالمية في دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت رئيسة البعثة وممثلة المنظمة في ليبيا، إليزابيث هوف «إن هذه الشحنة الجوية الجديدة من المساعدات الطبية من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستجابة لجائحة كوفيد_19، كما أنها ستدعم مجموعة من الخِدْمَات الصحية المقدمة في عدد من المؤسسات الصحية في البلاد». 

وأضافت هوف أن منظمة الصحة العالمية «تتابع باهتمام بالغ الواقع الصحي في ليبيا، وتسعى جاهدة إلى تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة وباقي الشركاء المحليين بدعم غير مسبوق من الجهات الدولية المانحة».

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