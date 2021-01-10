«الواحة للنفط»: تجهيزات ورحلات طارئة استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 01:50 مساء
تسيير رحلات بشكل طارئ للجهات المساندة والعمالة المغتربة, الأحد 10 يناير 2021. (شركة الواحة للنفط)

أعلنت شركة الواحة للنفط WOC تجهيزات لوجستية وتسيير رحلات بشكل طارئ، اليوم الأحد، للجهات المساندة والعمالة المغتربة التي غادرت البلاد مسبقا، نتيجة الخطة الموضوعة لمكافحة جائحة كوفيد 19، استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من حقل الفارغ.

 وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذه التجهيزات تأتي حرصاً من لجنة الإدارة، على تحسين بيئة وآلية العمل، وتسيير الأعمال بكافة مواقع الشركة لتحقيق المرونة والتغلب على العراقيل اللوجستية.

وأكدت أن رحلات الطيران الطارئة جاءت تحت إشراف ومتابعة مكتب الترحيل بنغازي، وضمن مساعي الدعم للمنشآت الحيوية لتوليد الطاقة الكهربائية بالبلاد، ومن أجل البدء في القريب العاجل بأعمال تشغيل المرحلة الثانية (phase2) بحقل الفارغ.

ولفتت إلى الحاجة الملحة لرفع كميات الغاز بخط محطة السرير لإنتاج الكهرباء، مما يدفع نحو تخفيض اعتمادهم على المحروقات، وتشغيل وحدات توليد إضافية وتخفيف الأعباء على الشبكة العامة للكهرباء .

تسيير رحلات بشكل طارئ للجهات المساندة والعمالة المغتربة, الأحد 10 يناير 2021. (شركة الواحة للنفط)
تسيير رحلات بشكل طارئ للجهات المساندة والعمالة المغتربة, الأحد 10 يناير 2021. (شركة الواحة للنفط)
تسيير رحلات بشكل طارئ للجهات المساندة والعمالة المغتربة, الأحد 10 يناير 2021. (شركة الواحة للنفط)
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