توزيع حالات «كورونا» في ليبيا.. طرابلس الأعلى وارتفاع إصابات المخالطين في مصراتة

عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت طرابلس أعلى حالات الإصابة بفيروس كورونا أمس السبت، كما سجلت مصراتة ارتفاعا في حالات الإصابات بين المخالطين، وفقا للبيانات المعلنة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.

وأعلن المركز تسجيل 743 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، في عموم ليبيا، كما سجل 1099 حالة شفاء و13 وفاة.

وأوضح أنه تسلم 4410 عينات من المختبرات المرجعية، أظهرت التحليل سلبية 3667 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 743 حالة، منها 353 جديدة و208 لمخالطين.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 743 إصابة بفيروس كورونا و1099 حالة شفاء

وتوزعت حالات الإصابة على طرابلس بـ247 حالة جديدة، و78 مخالطة، وبنغازي 6 حالات جديدة، ومصراتة 13 حالة جديدة، و102 مخالطة، والزاوية الغرب 14 حالة جديدة، والجميل 7 حالات جديدة، وصرمان 8 حالات جديدة، والماية 5 حالات جديدة، والمنشية الجميل 6 حالات جديدة، وزلطن 16 حالة جديدة، وبني وليد 5 حالات جديدة.

كما سجلت القره بوللي 6 حالات إصابة جديدة، والخمس 16 حالة جديدة، وزليتن 16 حالة جديدة، و15 مخالطة، والسواني بن آدم 10 حالات جديدة، وجنزور 9 حالات جديدة، وغدامس 4 حالات جديدة وحالة مخالطة، والرياينة 4 حالات جديدة، وسبها 3 حالات جديدة، والشاطئ 7 حالات جديدة، والبوانيس حالة جديدة، وحالتين مخالطتين.

وسجلت أم الأرانب والسائح وظاهر الجبل حالة جديدة لكل منها، ومرزق 4 حالات جديدة، وككلة حالة مخالطة، وطبرق 4 حالات جديدة، وجادو حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والجفرة 3 حالات جديدة، والعزيزية 4 حالات جديدة، والزاوية المركز 27 حالة جديدة و5 حالات مخالطة، والعجيلات 6 حالات جديدة.

وسجلت قصر بن غشير 6 حالات جديدة، والزاوية الجنوب 10 حالات جديدة، والسبيعة 5 حالات جديدة، ومسلاتة حالتين جديدتين، ويفرن 3 حالات جديدة، والعامرية 9 حالات جديدة، والجفارة 7 حالات جديدة، ونالوت 9 حالات جديدة، والحرابة 4 حالات جديدة، ورقدالين 10 حالات جديدة، وغريان 12 حالة جديدة، وحالتين مخالطتين، وصبراتة 3 حالات جديدة.

فيما توزعت 1099 حالة شفاء، على 901 حالة في طرابلس، و23 حالة في العجيلات، و10 حالات في قصر بن غشير، وحالة في كل من الزاوية الغرب والسائح ودرج، وحالتين في الكفرة، و85 حالة في مصراتة و5 حالات في سبها، و10 حالات في صبراتة، و22 حالة في الزاوية المركز، و38 حالة في زليتن.

بينما توزعت 13 حالة الوفاة، على 6 حالات في طرابلس، وحالتين في صرمان، وحالتين في الزاوية الغرب، وحالة في كل من مصراتة وترهونة وجنزور.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في ليبيا إلى 104 آلاف و745 حالة، منها 22 ألفا و872 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 80 ألفا و292 شخصا، وتم تسجيل 1581 حالة وفاة بالفيروس.