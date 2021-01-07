ترحيل 4 سجناء أوكرانيين محكومين على ذمة قضية تهريب محروقات إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 07:35 مساء
السجناء الأوكرانيون أثناء إتمام إجراءات ترحيلهم من طرابلس إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)

أعلن جهاز الشرطة القضائية عن ترحيل أربعة سجناء أوكرانيين محكومين على ذمة قضية تهريب من العاصمة طرابلس إلى بلادهم بعدما أطلقوا «تحت شرط» وفق ما نشره الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال الجهاز مساء أمس الأربعاء، إن ترحيل السجناء الأوكرانيين جاء بناء على «كتاب مدير مكتب النائب العام والمؤرخ في 30 ديسمبر 2020 بشأن الإفراج تحت شرط»، مؤكدا «اتخاد إجراءات إبعاد عدد أربعة نزلاء من الجنسية الأوكرانية محكومين على ذمة قضية تهريب محروقات».

وأوضح الجهاز أنه كلف «الرائد عياد انجيم بتولي رئاسة مهام ترحيلهم وعضوية م.ض طه الحامي ومحمد برق الليل من الهلال الأحمر طرابلس»، مشيرا إلى أن إجراءات ترحيلهم إلى أوكرانيا جرت بحضور مندوب من وزارة الخارجية ومباحث الجوازات.

السجناء الأوركرانيين أثناء إتمام إجراءات ترحيلهم من طرابلس إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)
السجناء الأوركرانيين أثناء إتمام إجراءات ترحيلهم من طرابلس إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)
السجناء الأوركرانيين أثناء إتمام إجراءات ترحيلهم من طرابلس إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)
السجناء الأوركرانيين أثناء إتمام إجراءات ترحيلهم من طرابلس إلى بلادهم. (الشرطة القضائية)
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