طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن ومصراتة

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي، (أرشيفية: وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 324 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ37 حالة، ثم مصراتة بـ36 حالة، و27 حالة في صرمان، و19 حالة في الخمس، و12 حالة في غدامس، و11 حالة في كل من العامرية وطبرق، و10 حالات في كل من كاباو والزنتان، و9 حالات في كل من سواني بن آدم وقصر بن غشير، و8 حالات في كل من الزاوية المركز والعجيلات، و7 حالات في كل من الرياينة والمنشية الجميل والماية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 6 حالات في كل من يفرن وقصر الأخيار والزاوية الغرب، و5 حالات في كل من الشاطئ والسائح وجنزور، و4 حالات في كل من نالوت والسبيعة وسبها والقره بوللي، و3 حالات في كل من الغريفة وبنت بية وبني وليد والزهراء وظاهر الجبل وصبراتة، وحالتين في كل من زلطن ودرج وسوق الخميس امسيحل والمعمورة، وحالة واحدة في كل من البوانيس وأوباري وزويلة وتراغن والقطرون ورقدالين ووازن وككلة.

وتماثل للشفاء 833 حالة، منها 697 حالة في طرابلس، و8 حالات في نالوت، وحالة في السائح، و9 حالات في سوق الخميس، و6 حالات في الزنتان، و13 حالة في سبها، و8 حالات في السبيعة، و60 حالة في مصراتة، و13 حالة في قصر بن غشير، و18 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 12 آخرون، بينهم 3 حالات في صرمان، وحالتان في مصراتة، وحالة في كل من طرابلس وزليتن وسوق الخميس امسيحل والبوانيس وزويلة وجنزور والماية.