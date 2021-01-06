لملوم: عضوية النساء في الهيئات القضائية تتخطى 40%.. وحريصون على تعزيز حقوقهن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 06:38 مساء
لملوم خلال اجتماعه مع رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، 6 يناير 2020. (عدل الوفاق)

أكد وزير العدل في حكومة الوفاق المستشار محمد لملوم، حرص الوزارة على احترام حقوق الإنسان عمومًا وحقوق المرأة خاصة، وأن استحداث وحدة تمكين المرأة بالوزارة جاء لهذا الغرض، موضحًا أن المرأة «حاضرة بقوة» في السلطة القضائية، حيث بلغت نسبة عضوية النساء في الهيئات القضائية أكثر من 40%.

جاء ذلك خلال اجتماع لملوم، الأربعاء، بمكتبه بديوان وزارة العدل، مع رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث قدمت له نبذة مختصرة عن اختصاصات ومهام الوحدة، واستهدافها «تعزيز حضور المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة»، حسب بيان لوزارة العدل.

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وعبرت رئيسة وحدة المرأة بالمجلس الرئاسي خلال الاجتماع، الذي تطرق إلى أوضاع النزيلات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وسبل إدماجهن وإعادة تأهيلهن، عن رغبتها في التعاون مع وزارة العدل لأجل تحقيق أهداف الوحدة.

وناقش الاجتماع كذلك قضية حرمان أبناء النساء الليبيات المتزوجات من أجانب من التمتع بالجنسية الليبية، وانتهى إلى الاتفاق على تنسيق الجهود والتعاون بين الوزارة والوحدة لأجل مزيد الحماية والتعزيز لحقوق المرأة.

لملوم خلال اجتماعه مع رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، 6 يناير 2020. (عدل الوفاق)
لملوم خلال اجتماعه مع رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، 6 يناير 2020. (عدل الوفاق)
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