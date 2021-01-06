«عدل الوفاق» تدرس تطوير قسم الكيمياء والسموم بمركز الخبرة القضائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 05:21 مساء
وزير العدل يترأس اجتماع يبحث تطوير قسم الكيمياء والسموم بمركز الخبرة القضائية، 6 يناير 2020. (عدل الوفاق)

حضر وزير العدل في حكومة الوفاق المستشار محمد لملوم، الأربعاء، عرضا قدمه فريق من خبراء الكيمياء والأدوية والسموم حول نتائج أعمال التقييم والمراجعة في قسم الكيمياء والسموم بمركز الخبرة القضائية والبحوث على مدى الأشهر الماضية، والصعوبات التي تواجه عمل القسم، والاحتياجات اللازمة لسير العمل به.

وخلال الاجتماع، استعرض الخبراء الخطوات التنفيذية لتطوير أعمال القسم، ومن ضمنها وضع بروتوكول إجراءات العمل القياسية، وتطرقوا إلى الحاجة إلى تطوير القدرات البشرية داخل القسم من مهندسين وفنيين، وضرورة أن تكون جداول العقاقير الطبية والمركبات الكيميائية والمخدرات المحظورة خاضعة للمراجعة والتقييم المستمر لمواكبة التطورات العلمية وآخر التحديثات والتوجيهات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، حسب بيان لوزارة العدل.

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وانتهى الاجتماع إلى تبني عدد من الخطوات التي من شأنها وضع توصيات لجنة الخبراء موضع التنفيذ. وحضرالاجتماع رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ومديرو إدارات التدريب والتخطيط والعلاقات العامة بوزارة العدل، ومستشار الوزارة.

وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم، 6 يناير 2020. (عدل الوفاق)
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