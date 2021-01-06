«مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع انخفاض الاستثمار وارتفاع الأسعار ويقترح حزمة إجراءات

سوق شعبية في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

قال المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي إنه لا يمكن التنبؤ بتأثير تغيير سعر صرف الدينار الليبي على حجم الاستثمار، بسبب عدم توافر البيانات المتعلقة بحجم الاستهلاك والادخار وصافي الاستثمار، لكنه توقع انخفاض حجم الاستثمار بسبب ضعف الادخار الناتج عن تراجع القوة الشرائية للدينار.

ودعا المجلس في دراسة حديثة حصلت عليها «بوابة الوسط» إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال تطوير التشريعات المنظمة له، وتقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل الحصول على الائتمان، وتعزيز إجراءات الشفافية، ومكافحة الفساد، وتشجيع مشاريع الريادة والصناعات الصغرى والمتوسطة واستئناف مشاريع البنية التحتية الكبرى.

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وتوقعت الدراسة ارتفاع السلع الأساسية «السلة الغذائية» بنسبة 20% جراء تغيير سعر صرف الدينار، وطالب بفتح الاعتمادات لإطفاء موجة ارتفاع الأسعار بسبب شح عرض السلع.