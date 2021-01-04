«الأرصاد»: احتمال سقوط أمطار على الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 11:48 صباحا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المحتمل سقوط أمطار حفيفة، اليوم الإثنين، على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق؛ فيما تكون السحب قليلة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد.
- الرياح غربية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية سرعتها ما بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج؛ بينما يكون هادئًا مساء الغد على ساحل زوارة.
- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و19 درجة.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.
- الرياح شمالية غربية إلى براني على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر 18 و19 درجة.
- الرؤية جيدة.

جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ الليبية ليوم الإثنين، 4 يناير 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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