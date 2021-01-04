الانتهاء من صب أساسات برج مطار تمنهنت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 يناير 2021, 11:36 صباحا
عمال ينفذون أعمال صب أساسات برج مطار تمنهنت. (مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال صب الأساسات لبرج مطار تمنهنت في جنوب البلاد، على الرغم من «الصعوبات» التي واجهها المشروع.

وأشارت المصلحة إلى أن  شركة «درب الأجيال للمقاولات العامة» هي مَن تولت تنفيذ صب الأساسات في المطار، الذي يبعد نحو 30 كيلو مترًا عن مدينة سبها، ويقع في منطقة تمنهنت.

والسبت الماضي، أعلنت المصلحة بدء أعمال الصيانة الدورية وتركيب قطع الغيار اللازمة لأجهزة التفتيش الأمني بمطار طبرق الدولي، ومعايرتها للتأكد من عملها بالشكل المطلوب.

وقالت إنها تعمل على «رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات التابعة لها بما يضمن تلبية متطلبات ومعايير الأمن المنصوص عليها دوليًّا».

جانب من تنفيذ أعمال صب أساسات برج مطار تمنهنت. (مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة)
جانب من تنفيذ أعمال صب أساسات برج مطار تمنهنت. (مصلحة المطارات بالحكومة الموقتة)
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