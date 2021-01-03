وفد من التبو يطلع باشاغا على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية

لقاء باشاغا مع وفد التبو برئاسة حسين الشريف. الأحد 2 يناير 2021. (المكتب الإعلامي لوزير الداخلية)

أطلع وفد من التبو برئاسة رئيس «تجمع التبو» حسين الشريف، المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية وما تعانيه المنطقة من عراقيل وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن باشاغا أكد خلال اللقاء «ضرورة بسط الأمن والأمان داخل ربوع الجنوب الليبي والمجاهرة به لضبط كافة الظاهر السلبية والهدامة التي من شأنها تهدد أمن البلاد عامة والأمن الوطني خاصة، لكي يعم الأمن كافة مناطق الجنوب الليبي وكل مناطق ليبيا، وينعم المواطنون بالأمن والطمأنينة».

لقاء باشاغا مع وفد التبو برئاسة حسين الشريف. الأحد 2 يناير 2021. (المكتب الإعلامي لوزير الداخلية)

لقاء باشاغا مع وفد التبو برئاسة حسين الشريف. الأحد 2 يناير 2021. (المكتب الإعلامي لوزير الداخلية)