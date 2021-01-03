«تعليم الوفاق» تستعد لإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 08:36 مساء
وكيل «تعليم الوفاق» عادل جمعة خلال تفقده إحدى مدارس بلدية سوق الجمعة، الأحد، 3 يناير 2021 (وزارة التعليم).

تواصل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني استعداداتها لإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، في العاشر من يناير الجاري.

وعقد وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية عادل جمعة، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم أعضاء اللجنة العليا للامتحانات، ومسؤولي المركز الوطني للامتحانات، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

إجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية
واستعرض الاجتماع آخر التجهيزات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية، ومناقشة التنظيم داخل قاعات الامتحانات بما يتوافق، والإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس «كورونا».

وشدد الوكيل خلال الاجتماع على أهمية إجراء الامتحانات في ظروف آمنة، تتضمن الالتزام بتوفير الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان الامتحانية المختلفة.

في سياق قريب، تفقد جمعة، اليوم الأحد، رفقة مراقب تعليم سوق الجمعة رشاد بشر، بداية الدراسة ببلدية سوق الجمعة. وشملت الزيارة مدارس المرحوم محمد الأمين الحافي، وجامع التركي بنات، والشيخ الصيد للتعليم الأساسي.

العام الدراسي الجديد
وشكر جمعة الجهود المبذولة من كافة الأسر الإدارية، والتربوية بالمدارس، والعاملين بديوان المراقبة، التي ساهمت في بداية موفقة للعام الدراسي. كما واصلت الدراسة التمهيدية في يومها الثاني للصفوف الدراسية من الصف الأول من التعليم الأساسي إلى الصف السادس داخل مراقبة تعليم أبوسليم.

وبدأت المدارس التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق استقبال التلاميذ الجدد في أول أيام العام الدراسي الجديد، أمس السبت، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

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