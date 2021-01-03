ديوان المحاسبة يطلب إعادة النظر في قسط التأمين الطبي على الجهات الصحية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 02:17 مساء
شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

خاطب رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بشأن «إعادة النظر في قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية العامة مقابل تغطية المسؤولية الطبية».

وقال الديوان في بيان اليوم الأحد إن هذا الخطاب هدفه «الحد من ممارسات الفساد المالي والإداري المرتكب من قبل الجهات الصحية وشركات التأمين».

نص الخطاب
وجاء في نص الخطاب المؤرخ بـ30 ديسمبر 2020 أنه «في إطار تقييم التأمين الطبي وبالنظر إلى تسعير قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية لتغطية المسؤولية الطبية بواقع 5% من دخل العنصر الطبي والعنصر الطبي المساعد وتحميل جهة العمل الصحية العامة نسبة مساهمة من قيمة القسط بواقع 3%، وما أسفرت عنه نتائج أعمال التقييم لملف التأمين الطبي، والتي أظهرت أن النسبة المقررة لأداء قيمة قسط التأمين الطبي بمقدار 5% من دخل العنصر الطبي هي أكبر مما يجب أن تكون عليه، وما ترتب عليها من ممارسات فساد مالي وإداري تمثلت في قيام أغلب شركات التأمين بإبرام عقود تأمين طبي مع المرافق الصحية الممولة من الخزانة العامة ومنحها نسب استرجاع من قيمة أقساط التأمين الطبي الشهرية تتجاوز 80% بالمخالفة لوثائق التأمين والقرارات واللوائح المنظمة بالخصوص واستخدام المبالغ المراجعة في أوجه صرف تسييرية ولأغراض شخصية، فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في النسب المقررة في المادة التاسعة من القرار رقم 203 لسنة 1993 والتي ساهمت دون شك في ممارسات الفساد المشار إليها من خلال دراسة الواقع ووضع نسب مقبولة تتناسب والخدمة المقدمة، والتي تتوقع حسب ما توصلت إليه نتائج البحث والتقييم بالديوان أنها لن تتعدى 2% يتحمل العنصر الطبي منها 1% وجهة العمل 1%».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكوري سون يتحدث عن هدفه الـ100 مع توتنهام
رياضة عالمية
الهند ترخص للقاح «أسترازينيكا- أكسفورد» وتنتج آخر محليا
دولى
11 نائبا جمهوريا بمجلس الشيوخ يعلنون رفضهم المصادقة على فوز بايدن
دولى
إصابة عمرو موسى بـ«كوفيد-19» ونقله للمستشفى
عربى
برنامج هذا المساء | صعوبات إجراء الانتخابات
فيديو
القاضي يفسر حيثيات إسقاط عضوية السباعي واعتماد الاتحادات الـ6 الجديدة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟