شركة الكهرباء تعلن تركيب محطة جاهزة في مشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 12:44 مساء
تركيب محطة جاهزة بجانب معسكر حمزة بمشروع الهضبة طريق المطار, 3 يناير 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباءتركيب محطة جاهزة (محطة الرابطي) بجانب معسكر حمزة بمشروع الهضبة طريق المطار.

وقالت الشركة إن عمليات التركيب تمت مساء أمس، والتي شملت تركيب كوابل ضغط عالي من قبل فنيي ومهندسي دائرة توزيع مشروع الهضبة الزراعي.

والخميس الماضي، ناقش مسؤولون بالشركة العامة للكهرباء رفع الإيرادات الخاصة بإدارة المستهلكين وتحسين شبكة التوزيع في المنطقة الغربية.

شركة الكهرباء تناقش رفع إيرادات خدمات المستهلكين وتحسين شبكة التوزيع بالمنطقة الغربية

وترأس الاجتماع مستشار المدير العام للشركة العامة للكهرباء، وبحضور مدير عام خدمات المستهلكين، ومدير عام التوزيع ومديري إدارات خدمات المستهلكين والتوزيع بالمنطقة الغربية.

تركيب محطة جاهزة بجانب معسكر حمزة بمشروع الهضبة طريق المطار, 3 يناير 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
تركيب محطة جاهزة بجانب معسكر حمزة بمشروع الهضبة طريق المطار, 3 يناير 2020. (الشركة العامة للكهرباء)
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