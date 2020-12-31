شركة الكهرباء تناقش رفع إيرادات خدمات المستهلكين وتحسين شبكة التوزيع بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 05:24 مساء
اجتماع مسؤولي شركة الكهرباء بمقر إدارة خدمات المستهلكين الغربية. الخميس 31 ديسمبر 2020. (الشركة العامة للكهرباء)

ناقش مسؤولين بالشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، رفع الإيرادات الخاصة بإدارة المستهلكين وتحسين شبكة التوزيع في المنطقة الغربية.

وترأس الاجتماع مستشار المدير العام للشركة العامة للكهرباء وبحضور مدير عام خدمات المستهلكين ومدير عام التوزيع ومديرو إدارات خدمات المستهلكين والتوزيع بالمنطقة الغربية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع «تناول متابعة سير العمل بهاتين الإدارتين ووضع الخط الكفيلة والبرامج التي تتعلق برفع إيرادات خدمات المستهلكين وتحسين أداء شبكة التوزيع والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل التي تواجههما وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها».

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة خدمات المستهلكين الغربية يأتي «في إطار سعي الشركة إلى تقديم خدماتها بأفضل الطرق وأيسرها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
أميركا و4 دول أوروبية تؤكد دعمها نجاح الملتقى السياسي ومسارات الحوار الليبي
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا
ليبيا
وثائق: بريطانيا عارضت رغبة بيل كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996
ليبيا
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات مستبعدة من التطعيم ضد «كورونا»