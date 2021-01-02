بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 11:52 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في سرت حتى 30 ديسمبر الماضي إلى 418 حالة، بعدما أحصى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدينة تسع إصابات جديدة.

واكتشفت الإصابات الجديدة بعدما أجرى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سرت تحاليل للكشف عن الفيروس لـ69 عينة، كما سجل 29 حالة شفاء، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت بموقع «فيسبوك» السبت.

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وضمن 418 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في سرت، فإن هناك 43 حالة نشطة، و31 حالة وفاة، و344 حالة شفاء من الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي.

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