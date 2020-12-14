سرت وهراوة تبحثان أخر مستجدات مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 09:41 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت).

قالت بلدية سرت إن رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر بحث مع عميد بلدية هراوة محمد هيبة التعاون في المجالات الخدمية التى تربط البلديتين.

وأشارت البلدية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن الاجتماع بين عامر وهيبة «تدارس أخر المستجدات حول ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك ملف التعاون فيما يخص نشاط الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت».

والأسبوع الماضي، أعلن مدير الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض «الأنفلونزا» الموسمية في سرت، الدكتور محمد إدريس نفاد اللقاح ضد مرض الأنفلونزا الموسمية بالبلدية. واشار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى استلام 15 ألف جرعة من اللقاح فقط هذا العام، وكان من المفترض وصول أكثر من خمسة وعشرين ألف لقاح لتكفي الفئات المستهدفة.

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