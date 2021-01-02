الدولار يرتفع في السوق الموازية قبل ساعات من تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 01:17 مساء

ارتفع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، قبل البدء في تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية أمام الأميركية غدا الأحد.

وبلغ سعر صرف الدولار 5.10 دينار من 5.05 دينار سجلها في ختام تعاملات الخميس الماضي، فيما استقرت العملتان البريطانية والأوروبية الموحدة، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وسجل الاسترليني 6.55 دينار، واليورو 6.05 دينار، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع، كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.68 دينار، والدينار التونسي عند 1.86 دينار ليبي.

وفي 16 ديسمبر الماضي أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعره مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي ما يعادل الدولار 4.48 دينار، ابتداء من الثالث من يناير 2021؛ على أن يسري هذا السعر على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»
ثقافة وفن
فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
رياضة محلية
«طائر الليل الحزين» يحلق في سماء القاهرة.. وفاة وحيد حامد
ثقافة وفن
العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة
رياضة عالمية
الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟