«صحة الوفاق»: افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في مدينة الزاوية

جانب من حضور افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في الزاوية. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في مدينة الزاوية خلال أول أيام العام الجديد 2021.



وقالت الوزارة إن الافتتاح حضره مسؤولون من الوزارة، منهم مدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، وكذلك بعض المسؤولين من المجلس الرئاسي وبعض أعضاء مجلس النواب.



وخلال الافتتاح، قال مدير عام المستشفى محمود الأحرش إنه يثني على «جهود وزارة الصحة وكل من أسهم في إنشاء هذا المستشفى»، مضيفا أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات.



وأشار إلى إمكانات المستشفى وهي: 75 سريرا منها 13 سرير عناية مركزة، مقسمة إلى خمسة أسرَّة للذكور وخمسة للإناث وثلاثة للأطفال، إضافة إلى 12 حضانة منها ست حضانات عناية فائقة.



وكذلك توجد غرفتا عمليات للجراحة العامة وغرفة لعمليات الولادة وصالة للولادة الطبيعية، كما يحتوي على قسم للأشعة والتصوير، فضلا عن «منظومات متكاملة منها منظومة البصمة الحديثة ومنظومة الحريق».