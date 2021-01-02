«صحة الوفاق»: افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في مدينة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 09:14 صباحا
جانب من حضور افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في الزاوية. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق افتتاح مستشفى أبوصرة القروي في مدينة الزاوية خلال أول أيام العام الجديد 2021.

وقالت الوزارة إن الافتتاح حضره مسؤولون من الوزارة، منهم مدير إدارة الشؤون الطبية، ومدير إدارة المشروعات، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، وكذلك بعض المسؤولين من المجلس الرئاسي وبعض أعضاء مجلس النواب.

وخلال الافتتاح، قال مدير عام المستشفى محمود الأحرش إنه يثني على «جهود وزارة الصحة وكل من أسهم في إنشاء هذا المستشفى»، مضيفا أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات.

وأشار إلى إمكانات المستشفى وهي: 75 سريرا منها 13 سرير عناية مركزة، مقسمة إلى خمسة أسرَّة للذكور وخمسة للإناث وثلاثة للأطفال، إضافة إلى 12 حضانة منها ست حضانات عناية فائقة.

وكذلك توجد غرفتا عمليات للجراحة العامة وغرفة لعمليات الولادة وصالة للولادة الطبيعية، كما يحتوي على قسم للأشعة والتصوير، فضلا عن «منظومات متكاملة منها منظومة البصمة الحديثة ومنظومة الحريق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا
ليبيا
وثائق: بريطانيا عارضت رغبة بيل كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996
ليبيا
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تخطئ الأجسام المضادة وتهاجم أعضاء الجسم بدلا من الفيروس؟