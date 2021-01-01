أحوال الطقس اليوم: تكاثر السحب بمناطق الغرب والشمال الشرقي

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الغرب والشمال الشرقي، مع سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على مناطق الساحل خصوصا سرت، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

تتكاثر السحب ظهر اليوم على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون متوسطة إلى جيدة على أفصى مناطق الجنوب الغربي الليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والحمادة.