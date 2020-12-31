النمروش والحداد يتابعان التجهيزات لتدريب مشترك بين «قوات الوفاق» والجيش التركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 01:55 مساء
جانب من زيارة النمروش والحداد قاعدة الخمس لتفقد التجهيزات من أجل التدريب المشترك مع الجيش التركي، 30 ديسمبر 2020، (بركان الغضب)

تابع وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد التجهيزات استعدادا لتنفيذ برامج التدريب المشترك بين قوات «الوفاق» والجيش التركي.

جاء ذلك خلال تفقدهما القاعدة البحرية الخمس، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن التدريب يأتي ضمن مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين حكومة الوفاق وأنقرة.

جانب من زيارة النمروش والحداد قاعدة الخمس لتفقد التجهيزات من أجل التدريب المشترك مع الجيش التركي
جانب من زيارة النمروش والحداد قاعدة الخمس لتفقد التجهيزات من أجل التدريب المشترك مع الجيش التركي
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