طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 11:59 صباحا
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء، منها 137 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ56 حالة، ثم مصراتة بـ30 حالة، و19 حالة في غريان، و13 حالة في صبراتة، و9 حالات في كل من الجفرة وسبها، و8 حالات في بني وليد، و6 حالات في السائح، و5 حالات في كل من ترهونة والشاطئ وسواني بن آدم، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى 4 حالات في كل من كاباو وأجدابيا والماية وبنغازي، و3 حالات في كل من الغريفة وصرمان والمنشية الجميل، وحالتين في كل من العجيلات والزاوية الغرب والخمس وسوق الخميس امسيحل وطبرق، وحالة واحدة في كل من قصر بن غشير والرياينة والعواتة ومسلاتة وباطن الجبل.

وتماثل للشفاء 834 حالة منها 712 حالة في طرابلس، وحالتان في كل من غريان وأجدابيا، و16 حالة في كل من سبها ونالوت، و12 حالة في غدامس وصبراتة، و52 حالة في مصراتة، و10 حالات في قصر بن غشير.

في حين توفي 19 مصابا، بينهم 13 حالة في طرابلس، وحالة واحدة في كل من الحوامد ومصراتة وأوباري ومسلاتة وبني وليد وصبراتة.

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