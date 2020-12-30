طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

طبيبة في برج الأمل ببنغازي تطالع أشعة أحد المرضى، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 585 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 200 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ88 حالة، ثم زليتن بـ72 حالة، و44 حالة في الزنتان، و22 حالة في الزاوية المركز، و15 حالة في غريان، و13 حالة في جنزور، و12 حالة في صرمان، و11 حالة في السبيعة، وعشر حالات في الزهراء، وثماني حالات في كل من سبها وقصر بن غشير، وسبع حالات في كل من العجيلات والماية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء.

وست حالات في كل من طبرق والخمس والزاوية الغرب وسواني بن آدم، وخمس حالات في كل من العوينية والجميل، وأربع حالات في المنشية الجميل، وثلاث حالات في كل من يفرن والرياينة وسرت وباطن الجبل، وحالتين في كل من زلطن ونالوت وصبراتة، وحالة واحدة في كل من الغريفة وأم الأرانب والزاوية الجنوب والرحيبات وترهونة والكفرة والحوامد وسوق الخميس امسيحل وغدامس وقصر الأخيار والسائح وكاباو.

وتماثل للشفاء 861 حالة، منها 676 حالة في طرابلس، وحالة واحدة في السائح، و25 حالة في العجيلات، و14 حالة في سبها، وسبع حالات في قصر بن غشير، و58 حالة في زليتن، و59 حالة في مصراتة، وسبع حالات في الزنتان، و14 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 15 مصابا، بينهم خمس حالات في طرابلس، وحالة في كل من ترهونة والعجيلات وجنزور والزنتان والعواتة وبني وليد وقصر الأخيار وغدامس، وحالتان في مصراتة.