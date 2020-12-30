أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في غالبية المناطق

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة نهار اليوم الأربعاء على غالبية مناطق ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة غدا الخميس.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة الغيوم، تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط مساء، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرداة

تتكاثر السحب ليلة الغد، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة الغيوم، تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.