صنع الله يوجه بإجراء عمليات تأمين لآبار شركة نفوسة

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله شركة نفوسة للعمليات النفطية بالعمل على تأمين الآبار والمحافظة عليها، خاصة التي تحتاج إلى «تأمين سريع».

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الإثنين لاستعراض نشاط برامج العمل بالشركة والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية والبرامج المقترحة لسنة 2021، إضافة إلى نشاط الصحة والسلامة والبيئة، وهندسة المكامن، وعلوم الارض، والحفر، ومشاريع الهندسة، ونشاط إدارتي المالية والقانونية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشاد صنع الله بجهود موظفي شركة نفوسة من أجل «رفع أداء الشركة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، رغم الظروف والتحديات الصعبة»، مؤكدا أن المؤسسة ستعمل على تذليل الصعوبات مع الشريك الأجنبي.

من جهته، قدّم رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة محمد جمال الدين عبدالله شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة على دعهم وتشجيعهم المتواصل للشركة.