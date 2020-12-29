صنع الله يبحث الصعوبات التى يواجهها مستخدمو «أجوكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 01:08 صباحا
اجتماع بين صنع الله ورئيس اتحاد المستخدمين «أجوكو». (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد رئيس مجلس الادارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله دعمه للعاملين بشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، وتطرق خلال لقاء مع رئيس اتحاد المستخدمين في الشركة  الصعوبات والمشاكل التى يواجهونها.

وخلال اجتماع بين صنع الله ورئيس اتحاد المستخدمين، جرى مناقشة وضع العاملين بالشركة،  وقدم صنع الله لكافة العاملين لما يبذلونه من جهد في الشركة والقطاع. وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن «المؤسسة تثمن عاليا دورهم في الرقي بالشركة بصفة خاصة وقطاع النفط بصفة عامة».

والأسبوع الماضي جدد صنع الله، الثلاثاء، تأكيده تبني سياسة وقف حرق الغاز، والتوجه إلى الطاقات النظيفة لتوليد الكهرباء بمناطق عمليات شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط.

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