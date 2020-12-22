خلال الجمعية العمومية لـ«أجوكو».. صنع الله يؤكد التوجه للطاقات النظيفة بمناطق عمليات الشركة

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

جدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الثلاثاء، تأكيده تبني سياسة وقف حرق الغاز، والتوجه إلى الطاقات النظيفة لتوليد الكهرباء بمناطق عمليات شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو».



جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، برئاسة صنع الله، وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، وجاد الله العوكلي، والعماري محمد العماري، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة الشركة فضل الله عيسى احتيتة، وعضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية أشرف العبار، وعضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي فرج المشاي، وعضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بوبكر بن عامر، وعضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات عبدالمطلب آدم، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة والمديرين العموميين ومديري الإدارات والمختصين من الجانبين.



وحسب بيان صادر عن مؤسسة النفط، فقد نبه صنع الله إلى ما «يتعرض له قطاع النفط من تحديات ومشكلات، من أهمها تقليص الميزانية ما أدى إلى زيادة الالتزامات على القطاع، وعجز المؤسسة وشركاتها عن تحقيق مستهدفاتها، وحال دون تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج، والمحافظة على استمرار عمليات التشغيل والإنتاج».



شركة الخليج تنتهي من 63% من أصل 19 بئرا

وهنأ صنع الله العاملين بالشركة على ما تم إنجازه من قبل خلال العام 2020، مثل وضع حقل «سيناون» على الإنتاج في ظل «ظروف مالية وأمنية غاية في الصعوبة»، لافتا إلى أن الحقل يقع بأقصى الغرب الليبي، وتديره شركة الخليج العربي بشرق البلاد، ومرجعا السبب في ذلك إلى «وحدة وتماسك قطاع النفط».



ونوه بـ«تنفيذ الشركة عمليات الحفر التطويري، وعمليات صيانة الآبار، التي وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث تم الوصول إلى المستهدف من الإنتاج من خلال تنفيذ 56% من الآبار المستهدفة»، وأرجع السبب في عدم استكمال الشركة هذه الأعمال إلى «الإقفالات وجائحة كورونا المستجد».

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وقال صنع الله: «أسهمت الشركة في الإسراع بعودة الإنتاج في وقت قياسي برغم الظروف سالفة الذكر، وانتشار جائحة كورونا وغياب الشركات الخدمية المتخصصة، إضافة إلى النقص الشديد في توفير التموين اللازم، والموارد الأساسية للتشغيل»، مشيدا بـ«نجاح» الشركة في الانتهاء من حفر 63% من أصل 19 بئرا ضمن خطة الحفر التطويري، ونحو 65% من أصل 100 بئر مستهدفة بالصيانة والإصلاح.



صنع الله: نتبنى سياسة وقف حرق الغاز

وجدد صنع الله تأكيده تبني سياسة وقف حرق الغاز، والتوجه إلى الطاقات النظيفة لتوليد الكهرباء بمناطق عمليات الشركة، وضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في منطقة التعاقد «91»، ومن ضمنها مشروع إدارة المياه المصاحبة، ومشروع توفير الطاقة الكهربائية، وصيانة ضواغط الغاز، والتركيز على الاستفادة من الشريك الأجنبي في هذا المجال.



كما طالب الشركة بـ«تحسين الخدمات المقدمة للعاملين بجميع مناطق عملياتها، وضخ دماء جديدة وشابة بإداراتها، والاهتمام ببرامج حماية البيئة، وإحالة تقارير التحسن البيئي بشكل دوري، وتحديث وتطوير سير برامج الأمن والسلامة».



استعراض نشاط شركة الخليج خلال 2020

وشهد الاجتماع استعراض نشاط شركة الخليج للعام 2020، وبرامجها للعام 2021، وعرض الميزانيات المقترحة لتحقيق المستهدف، واستعراض نشاط إدارات الشركة المختلفة، وتقديم الإحصائيات التي توضح حجم الأعمال التي أنجزت، والخطط المستقبلية، واستعراض المشاريع المقترحة، والمشاريع الجاري والمراد تنفيذها وإنجازها خلال العام 2020.



كما تناول الاجتماع الميزانية التقديرية، وملخص المصروفات وميزانية التشغيل، والميزانية الرأسمالية، والمشروعات ونشاط القوى العاملة والتدريب، وخطة الشركة لتطوير وزيادة مستوى الإنتاج في حال الحصول على الميزانيات اللازمة للتشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع المتوقفة، كما تم الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة والرد على بعض الملاحظات التي تم تناولها في التقرير.

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)

انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، 22 ديسمبر 2020. (مؤسسة النفط)