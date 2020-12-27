خلال لقاء مع عميد مصراتة.. النمروش يبحث تدشين مراكز تدريب وإنشاء مستشفى عسكري بالمنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 04:39 مساء
لقاء النمروش مع عميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة. الأحد 27 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

بحث المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، تدشين مراكز تدريب للقوات المساندة وإنشاء مستشفى عسكري بالمنطقة الوسطى بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ناقش النمروش ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس مع عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، وعدد من أعضاء مجلسها البلدي.

وقالت وزارة الدفاع إن اللقاء جرى خلاله «مناقشة تطوير المؤسسات العسكرية والتدريبية داخل البلدية، وتدشين مراكز التدريب؛ لتدريب وصقل القوات المساندة ودمجها بالمؤسسة العسكرية».

وثمن النمروش خلال اللقاء «الدور الوطني لمصراتة كونها ركيزة أساسية في ملاحم الكفاح الوطني، وفي ملحمة صد العدوان على طرابلس وإنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في سرت في ملحمة البنيان المرصوص 2016».

وأضافت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني أن اللقاء تناول أيضًا «إنشاء المستشفى العسكري بالمنطقة الوسطى لعلاج وتأهيل المصابين من أبطالنا الجرحى».

لقاء النمروش مع عميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة. الأحد 27 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)
لقاء النمروش مع عميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة. الأحد 27 ديسمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)
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